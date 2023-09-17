Düzce'de 4 Bin 102 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince durdurulan araçta 4 bin 102 adet uyuşturucu içerikli sentetik ecza hap ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 34 AEC 082 plakalı araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. D100 Karayolu Doğanlı mevkiinde durdurulan aracın sürücüsü Ç.Ş. (38), uyuşturucu madde kullandığını beyan etti. Ç.Ş'ye ait çantada yaklaşık 2 gram bonzai olduğu değerlendirilen madde ile araç bagajında poşet içerisinde 4 bin 102 adet uyuşturucu içerikli 300 miligram sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan sürücü Ç.Ş. ile E.D. (22) ve İ.K. (24), nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. - DÜZCE