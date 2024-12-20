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Düzce'de 4 Araçla Kaza: 3 Yaralı

Düzce'de 4 Araçla Kaza: 3 Yaralı
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Düzce'de D-100 kara yolunda meydana gelen kazada 4 araç birbirine çarptı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol trafiğe açıldı.

Düzce'de 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Öztürkler Kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden karavan takılı cip ile 3 otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri Zeki T, Lale Y. ve Mehmet Oğuz K. yaralandı.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Zeki T. ile diğer yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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