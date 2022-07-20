Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

DÜZCE'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜZCE'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 22.49'da Düzce merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce'nin yanı sıra Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta da hissedildi. Düzce'de deprem nedeniyle korku yaşayanlar bazı evlerinden çıktı. Vatandaşlar sarsıntı nedeniyle korktuklarını belirtirken, evlerinin önünde ve parklarda oturdu.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Deprem Düzce AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title