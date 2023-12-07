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Düzce'de 370 öğrenci 'sıfır atık' eğitimlerine katıldı

7 Aralık 2023 15:39 Son Güncelleme: 15:40 Abone Ol

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'sıfır atık' eğitimlerine 370 öğrenci katıldı. Eğitimlerle, kentin yaşanabilir hale getirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için farkındalık oluşturuluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda 'sıfır atık' bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor.