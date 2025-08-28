Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Düzce Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği programda yaptığı sürpriz beğeni topladı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Asar Kemer Park'ta düzenlenen açık hava sinemasında Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı konulu film gösterildi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen programda vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Gecede, Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle sürpriz bir performans sunuldu.

Film başlamadan önce vatandaşların arasına oturtulan Düzce Öğretmenler Korosu solistleri Murat Vural, Burcu Bayrak, Şahin Şengül ve Melih Yavuz Akıncı, dev ekranda "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde Atatürk, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı'ndan görüntülerin yer aldığı video başladığı anda sırayla ayağa kalkarak şarkıyı seslendirdi.

Solistlerin performansına vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. O anlarda karşı binadan dev bir Türk bayrağının açılmasıyla Asar Kemer Park'ta adeta bir şölen yaşandı.

Etkinlik sırasında kaydedilen bu özel anlar, klip haline getirilerek Düzce Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.