Düzce'de 3 işçi servisi ile tırın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı Güncel Haberler Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. D-100 kara yolu Çilimli sapağı mevkisinde, İ.S. idaresindeki 41 SN 710 plakalı tır, önünde seyreden bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Tıra A.S. yönetimindeki 81 S 1440, Y.A'nın kullandığı 81 S 1219 ve R.A. kontrolündeki 81 ABS 264 plakalı Düzce Orman Ürünleri ve Mobilyacılar Sitesi'ne işçi taşıyan minibüsler çarptı. Kazada yaralanan çoğunluğu tekstil fabrikası işçisi 15 kişi, ambulans ve araçlarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Çilimli Düzce Yerel Güncel Haberler

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