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Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem; panikle sokağa çıktılar

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Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem; panikle sokağa çıktılar

DÜZCE'de, 3.7 büyüklüğündeki depremi hissedenler panikle sokağa çıktı.

DÜZCE'de, 3.7 büyüklüğündeki depremi hissedenler panikle sokağa çıktı. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

Afad'ın verilerine göre saat 13.03'te merkez üstü Düzce olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedilmesiyle birlikte özellikle alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde olan vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi ve yaralanma ya da çökme yaşanmadı. Vatandaşlar bir süre sokakta bekledikten sonra işlerine geri döndü.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Deprem Düzce AFAD Güncel Haberler

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