Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde 22.40'ta yerin 4.9 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bolu, Zonguldak ve Düzce'de hissedilirken, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

(Enes Bektaş/İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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