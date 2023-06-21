Düzce'de 282 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonda, 282 elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde kaçak elektronik sigara, tütün ve tütün mamullerine ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından, 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yerlerinde yapılan aramalarda 282 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 iş yeri sahibinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.