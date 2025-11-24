Haberler

Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen bir programla kutlandı. Vali Selçuk Aslan, öğretmenlerin ulvi bir mesleği icra ettiğini vurguladı. Programda emekli öğretmenlere belgeler verilirken, ödüller de dereceye giren öğrencilere takdim edildi.

Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Selçuk Aslan, burada, her öğretmenin aynı zamanda birer kandil olduğunu ve bulunduğu diyarı aydınlattığını dile getirerek, öğretmenlerin ulvi bir mesleği ifa ettiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde kökleriyle güçlü, bağları olan, çağın gereklerini bilen ve bu imkanlarla donatılmış, milli manevi değerleri içselleştirmiş nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "öğretmen aydınlatır" temalı gösterinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
