Düzce'de 2 Milyon Adet Tütün Dolu Makaron Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda 2 milyon adet tütün dolu makaron sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekiplerince Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan bir tırda 2 milyon adet tütün dolu makaron ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Anadolu Otoyolu üzerinde takibe alındı. Kaynaşlı gişeleri mevkiinde T.K. (40) idaresindeki Hatay plakalı tır ekiplerce durduruldu. Tırda yapılan aramada 2 milyon adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. 3 suç kaydı bulunan tır sürücüsü T.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken tıra el konuldu. Tır sürücü de tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE