Üye Girişi
Haberler

Düzce'de 2 Kişinin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Düzce'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki 2 kişinin üzerinde 840 gram sentetik ecza ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki 2 kişinin üzerinde 840 gram sentetik ecza ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi'nde şüphe üzerine Düzce plakalı bir aracı durdurdu. Araçtaki M.T. ve Ö.İ. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 840 adet sentetik ecza ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title