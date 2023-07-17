Düzce'de 2 Kişinin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki 2 kişinin üzerinde 840 gram sentetik ecza ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi'nde şüphe üzerine Düzce plakalı bir aracı durdurdu. Araçtaki M.T. ve Ö.İ. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 840 adet sentetik ecza ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE