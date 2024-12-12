Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak

Trump, orduyu devreye sokuyor

Düzce'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Düzce'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Sinirci köyünde Bediha G'ye ait 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Sinirci köyünde Bediha G'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
img

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"
img

Bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
img

Gözlüklerinden kurtulmak isterken hayatı karardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu! TRT Spor canlı izle! BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor? TRT 1 canlı maç izle! MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi! Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.