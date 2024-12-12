Düzce'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
Düzce'nin Sinirci köyünde Bediha G'ye ait 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Sinirci köyünde Bediha G'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.