Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Arapçiftliği Mahallesi 2922 Sokak'taki müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.

Öte yandan pazarcı olduğu öğrenilen ev sahibinin bir odada bulundurduğu çok sayıda spor ayakkabının da yandığı görüldü.