Düzce'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 'Fener Alayı' ve 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi

Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' ve 'Fener Alayı' düzenlendi. Sporcular ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüdü. Yığılca Kaymakamlığı tarafından da 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi ve Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi Bandosu eşlik etti.

Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" ve "Fener Alayı" düzenlendi.

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayı kapsamında, sporcular ve vatandaşlar belediye binası önünde bir araya geldi.

Sporcular ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve meşaleler ile Anıtpark'a kadar yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Yığılca Kaymakamlığı tarafından da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüşe katılan çok sayıda öğrenci ve vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle sirenler eşliğinde yürüdü.

Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi Bandosu'nun da eşlik ettiği yürüyüş, Anıtpark'ta okunan İstiklal Marşı ile sona erdi.