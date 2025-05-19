Düzce'de 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sabah saatlerinde yapılan törenle kutlandı. Katılımcılar arasında yerel yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar bulunurken, sportif etkinlikler de gerçekleştirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kutlamalar, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Belediye Başkanı Selami Savaş, Milli Eğitim İlçe Müdürü Hasan Yalılı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe stadında ise lise öğrencilerinin hazırladığı sportif etkinlikler izlendi.

Kaynaşlı

Kaynaşlı'daki kutlamalar ilçe stadyumunda yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler, karate ve ayak tenisi başta olmak üzere çeşitli spor branşlarında yeteneklerini sergiledi. Kutlamalar kapsamında halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Programlara, Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, Belediye Başkanı Efdal Altundal, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Akçakoca, Çilimli, Gümüşova, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
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