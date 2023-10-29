Düzce'de 1830 rakımda Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar

Düzce'de Kardüz Yaylası'nın zirvesine çıkan doğaseverler, 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

Düzce Oryantiring ve Doğa Sporları Kulübü sporcu ve üyelerinden oluşan 100 kişilik grup, sabahın erken saatlerinde Gölyaka ilçesinde bulunan 1830 rakımlı bölgenin en yüksek yaylası Kardüz'e çıktı. Sisler altındaki yaylada tırmanışa geçerek zirveye ulaşan ekip, 2 metre eninde ve 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açtı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılan ve bölgedeki yaylacıların da eşlik ettiği etkinlik, havadan da görüntülendi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Tuncay Şengül, AA muhabirine, bugün kentin en yüksek noktasına Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü şerefine 100 sporcu ile zirve yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının doğaseverleri Cumhuriyet Bayramı'nda zirvede buluşturmak olduğunu anlatan Şahin, "Biz elimizden geldiğince burada Cumhuriyetimizi kutlamak istedik. Fakat Cumhuriyet çok daha iyi kutlamaları hak ediyor. İyi ki Cumhuriyet var. Cumhuriyetimizin nice yüz yıllara ulaşması dileğiyle ebediyen Cumhuriyet diliyorum." ifadesini kullandı.