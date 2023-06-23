Düzce'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Sınır Dışı Edildi

Düzce'de gerçekleştirilen 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı ve Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne nakledildi. İşlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Düzce'de yakalanan 16 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince, "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında kent merkezinde tespit edilen iş yerleri ve ikametgahlara operasyon düzenlendi.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne nakledilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.