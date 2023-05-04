Düzce'de 16 bin 100 makaron ele geçirildi

Düzce'de bir iş yerinde 16 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Düzce'de bir iş yerinde 16 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Koçyazı ve Cedidiye mahallelerinde bulunan iş yerinde arama yaptı.

Aramada 16 bin 100 doldurulmuş makaron, kaçak 60 elektronik sigara ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.