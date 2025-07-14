Düzce'de 15 Temmuz Etkinlikleri Kapsamında Film Gösterimi Yapıldı

Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda "15/07 Şafak Vakti" film gösterimi yapıldı.

Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri film gösterimiyle devam etti.

Valilik tarafından düzenlenen organizasyonla Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda, Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini yaptığı Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı ve Nazan Diper'in başrolde yer aldığı "15/07 Şafak Vakti" filmi vatandaşlara izletildi.

Türk bayraklarıyla süslenen alana gelen aileler, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde İstanbul'da ve Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananları anlatan filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.

Etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan da katıldı.