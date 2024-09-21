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Düzce'de 15 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Yavrusu Derelere Salındı

Düzce'de 15 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Yavrusu Derelere Salındı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, doğal yaşam dengesini korumak amacıyla derelere salındı.

Düzce'de derelere 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yığılca ilçesindeki Paşabükü Deresi'ne 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bıraktı.

Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı açıklamada, bölgenin doğal yaşam dengesini korumayı ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçladıklarını belirterek, "Doğal popülasyonun zenginleşmesi adına, bu dereden yakalanan anaç balıklardan sağım yapılarak elde edilen yavrulardan bu bölgede 5 bin, il genelinde ise 15 bin yavru kırmızı benekli alabalığın derelerimize salımını gerçekleştirdik. Derelerimizde balığın, bereketin ve bolluğun çoğalmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yerel Haberler Yığılca Güncel Yaşam Çevre Doğa

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