Düzce'de 148 iş yerine denetim yapıldı, 3'ü faaliyetten men edildi

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, denetleme yaptığı 148 iş yerinden 3'ünü faaliyetten men etti. Denetimlerin sıklaştığı belirtilirken, 75 iş yeri için ruhsatsızlık tespit tutanağı düzenlendi.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, denetleme yaptığı 148 iş yerinden 3'ünü faaliyetten men etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin, sosyal yaşamın sağlıklı ve güvenli şekilde işlerliğini sürdürmesi için 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi.

Son 1 ayda denetimlerin sıklaşarak sürdüğü aktarılan açıklamada, "Müdürlüğe bağlı iş yeri denetim ekipleri il merkezinde son 1 ayda 17'si okul kantini, 128'i işyeri, 3'ü zincir market olmak üzere 148 işyeri denetimi ifa etti." denildi.

Açıklamada, denetimlerde 75 iş yeri için ruhsatsızlık tespit tutanağı düzenlendiği bildirilerek, "Ayrıca 2 kahvehanenin ruhsatının olmaması ve kumar faaliyetlerinde bulunması, 1 büfenin de ruhsatsız şekilde faaliyette bulunmasından ötürü işletme faaliyetlerinden men edilmesi sağlandı." ifadesi kullanıldı.