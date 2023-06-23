Düzce'de yakalanan 14 kaçak göçmen Kocaeli Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 14 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. 201 bin 740 TL idari para cezası uygulanan göçmenler, Kocaeli Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Uygulama sırasında aranan 1 şahıs da yakalandı. Ayrıca, bir adreste ikamet etme yükümlülüğüne uymamaktan 2 Afganistan uyruklu şahsa 8 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Düzce'de 14 kaçak göçmen yakalandı

DÜZCE - Düzce'de yakalanan 14 kaçak göçmen Kocaeli Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 14 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. 201 bin 740 TL idari para cezası uygulanan göçmenler, Kocaeli Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Uygulama sırasında aranan 1 şahıs da yakalandı.

Ayrıca, bir adreste ikamet etme yükümlülüğüne uymamaktan 2 Afganistan uyruklu şahsa 8 bin 100 TL para cezası uygulandı.