Düzce'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Düzce ve ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Düzce Valiliğince, Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisinde orman yangını çıkan alanda gerçekleştirilen törende 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, Vali Selçuk Aslan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, il genelinde çeşitli bölgelerde vatandaşlara 10 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Gölyaka ilçesinde de Kaymakamı Mehmet Bircan'ın katılımıyla Orman İşletme Müdürlüğü Orman Deposu ekiplerince fidanlar dikildi.

Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, AA muhabirine, programa katılanlara teşekkür ederek, "El ele vererek diktiğimiz 200 adet mazı ve çınar fidanlarımız geleceğe nefes olacaktır." dedi.

Ayrıca, program sonunda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 3 bin adet kestane, ceviz ve mazı fidanı katılımcılara hediye edildi.