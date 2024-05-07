Üye Girişi
Haberler

Düzce'de '100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik' Projesi Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen '100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Kur'an kursu öğrencilerinin çalışmaları sergilendi ve aileler ile çocuklar keyifli vakit geçirdi. Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Haluk Atile seçildi.

Düzce'de "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Müftülüğünce hayata geçirilen proje çerçevesinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencilerinin yaptığı çalışmalar sergilendi.

Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanlığına Haluk Atile seçildi

Gölyaka ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçiminde yeni başkan Aksu köyü Muhtarı Haluk Atile oldu.

Kültür Park Sosyal Tesisleri'ndeki seçimler, 30 muhtarın katılımıyla gerçekleşti. 18 oy alan Aksu köyü Muhtarı Haluk Atile yeni başkan seçildi.

Atile, önce dönem dernek başkanlığı görevini yürüten Mehmet Evlioğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun da "Seçim sonuçlarının ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Gölyaka Düzce Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title