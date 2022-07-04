Düzce Belediyesinden su kesintisi açıklaması Açıklaması Düzce'de ana şebeke hattında basınçtan kaynaklı meydana gelen arızanın giderilmeye çalışıldığı belirtildi. Düzce'de ana şebeke hattında basınçtan kaynaklı meydana gelen arızanın giderilmeye çalışıldığı belirtildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaşanılan sel afeti sonrası şehir şebekesine verilen temiz içme suyunun, su basıncının yetersiz olması sebebiyle merkeze uzak ve yüksekte bulunan mahallelerde yaşayan kent sakinlerinin ihtiyacını karşılamaya yetmediği belirtildi. Halihazırda ihtiyacın karşılanması için şebeke hattına ikame kullanılan 5 su tankeri sayısının 12'ye çıkarıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İtfaiye Başkanlığımız koordinasyonunda tankerlerle temiz su taşıması devam edecektir. Mağduriyetlerin yaşanmaması için arıtma tesisine ilave su taşıyacak yeni hattın planlaması yapılmış ve Kurban Bayramı öncesi hizmete alınması kararlaştırılmıştır. Arıtma üzerinden şehir şebekesine verilen su miktarı yeterli olmasına rağmen vatandaşlarımızın şebekelerine ulaşan suyu depolarını doldurmak, bahçe sulamak ve sair gerekçelerle kullanmak istemesi hak mağduriyetlerine sebep olmaktadır. " AA / Ömer Ürer - Güncel Güncel Haberler

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