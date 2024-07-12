Düzce Belediyesi tarafından sünnet şöleni düzenlendi
Düzce Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 150 çocuk için şölen düzenlendi. Cedidiye Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan program, Camikebir Mahallesi'ndeki 23 Nisan Parkı'nda çocuklar için hazırlanan alanda devam etti. Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince çocuklara balon ve pamuk şekeri dağıtılan etkinlikte palyaço gösterileri yapıldı, mehter takımı konser verdi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son buldu.
Düzce Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 150 çocuk için şölen düzenlendi.
Cedidiye Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan program, Camikebir Mahallesi'ndeki 23 Nisan Parkı'nda çocuklar için hazırlanan alanda devam etti.
Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince çocuklara balon ve pamuk şekeri dağıtılan etkinlikte palyaço gösterileri yapıldı, mehter takımı konser verdi.
Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son buldu.