Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Faaliyet Raporunu Paylaştı

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2023 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği çalışmaları detaylı bir raporla kamuoyuyla paylaştı. Rapor, ev temizliği, öz bakım, sıcak yemek, gıda kolisi, kıyafet gibi birçok ihtiyaç sahibine yönelik yapılan yardımları içeriyor. Ayrıca özel günlerde yapılan ikramlar ve etkinlikler de raporda yer alıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Düzce Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışıyla faaliyet raporlarını kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor. Her çalışmanın planlı, kayıtlı bir biçimde yürütülmesi büyük önem arz ederken kurumsal kimliğin perçinlenmesini de sağlıyor. Kurum bünyesinde yürütülen çalışmalardan biri de sosyal belediyecilik görevlerinin yürütülmesi oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2023 yılının ilk yarısında yapılan çalışmalar hakkında hazırladığı detaylı raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 6 ay içinde 394 ev temizliği, 333 öz bakım, 32 bin 364 sıcak yemek, 3 bin 750 gıda kolisi, bin 314 çocuğa kıyafet, 373 yeni doğan paketi, 25 bin 650 cenaze pidesi, 20 tekerlekli sandalye, 17 hasta yatağı, depremzedeler için 595 gıda kolisi, 3 bin 130 parça kıyafet, 545 hijyen paketi, 170 ısıtıcı ve kardeş belediye Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 5 bin gıda kolisi, 3 bin 500 battaniye, bin 500 bayram hediyeliği ve 4 tır muhtelif malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Özel gün kutlamalarında ikramlar verildi

Sosyal Yardım İşleri özel günler dolayısıyla yapılan organizasyonlarda vatandaşlara ikramlarda da bulundu. Engelsiz Yaşam Pikniğinde 2 bin kişi ağırlandı. 480 aileye gıda desteği sağlandı. Kandiller ve özel günlerde camilerde ikram dağıtımı, ilgili STK'lar ile yürütülen ortak projelerde engelli çocuklar için özbakım ve ikram hizmeti sağlandı. Milli bayramlarda düzenlenen etkinliklerde çocuklar için balon, şeker, patlamış mısır dağıtımı yapılırken Kurban Bayramı dolayısıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurularak kurban eti dağıtım çalışmaları yapıldı. - DÜZCE