Düzce Belediyesi personeline sigaranın zararları anlatıldı
Sağlık Bakanlığınca tütünle mücadele için başlatılan "Görev Bende" gönüllülük programı kapsamında Düzce Belediyesi personeline farkındalık eğitimi verildi.
Sağlık Bakanlığınca tütünle mücadele için başlatılan "Görev Bende" gönüllülük programı kapsamında Düzce Belediyesi personeline farkındalık eğitimi verildi.
Tütün kontrol çalışmalarının bilinirliğinin artırılmasını sağlamak ve sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla belediyenin meclis salonunda düzenlenen eğitime, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Meltem Pınar Karabel, sosyal çalışmacı Seda Yiğit ve Cihan Kocabaş katıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü gönüllüleri, belediye personeline tütün kontrol çalışmaları, sigaranın zararları ve bırakılmasına yönelik bilgi verdi.
AA / Ömer Ürer - Güncel