Düzce Belediyesi'nden mezarlıklarda hatim yayını

DÜZCE - Düzce'de Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar doldu taştı. Düzce Belediyesi de mezarlıklarda hatim yayını açarak, 45 dakikada bir Kur'an-ı Kerim okutuyor.

Ramazan Bayramı arifesinde binlerce vatandaş mezarlıklara gelerek, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etti. Vatandaşlar burada dualar edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Düzce Belediye Mezarlığında bazı vatandaşlar yakınlarının kabri başında duygusal anlar yaşayarak, gözyaşlarını tutamadı. Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü de yoğunluğun yaşandığı mezarlıklarda tüm önlemleri alarak, hoparlörlerden hatim yayınını açtı.

"Halk memnun"

Mezarlık hizmetlerinde yaptıkları her çalışmada halkın büyük memnuniyeti ile karşılaştıklarını belirten Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Numan Şirin, "Kur'an-ı Kerim yayınımız var. Kutsal günlerde, mübarek günlerde Kur'an-ı Kerim okutuyoruz. Şu anda sadece şehir mezarlığında Kur'an-ı Kerim okunmuyor. Diğer mezarlıklarımızda da yarından itibaren okumalar başlayacak. Halk genel olarak bu durumdan memnun. Uzun vadeli. Gün boyu okutmuyoruz. Belli bir saat aralığında okuyoruz" dedi.