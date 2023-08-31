Düzce Belediyesi Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme Projesiyle Çocuklara Etkinlik Düzenledi

Düzce Belediyesi, mevsimlik tarımda çalışan ailelerin çocuklarına yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Çocuk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan 50 çocuk, eğlenceli ve eğitici atölyelerde deneyim yaşadı.

Düzce Belediyesi, Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesiyle gelen ailelerin çocuklarına yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Çocuk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan 50 çocuk, hem eğlendi hem de birbirinden farklı atölyeleri deneyimleme fırsatı buldu.

Düzce Belediyesi, insan hayatına dokunan sosyal farkındalık projelerine verdiği desteği tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak mevsimlik tarım için Düzce'ye gelen işçilerin çocuklarına yönelik etkinlik düzenleyen Düzce Belediyesi, 50 çocuğun hem eğlenmeleri hem de eğitim görmelerine katkı sağladı.

Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Çocuk Üniversitesi, hazırladığı etkinlik takvimiyle fındık toplamak için Düzce'ye gelen tarım işçilerinin çocukları ile bir araya geldi. İlk olarak animasyon filmi izleyen 50 çocuk daha sonra hep birlikte karaoke etkinliği yaptı.

Öğle yemeğinde çocuklarla bir araya gelen çocuk üniversitesi yetkilileri, yakın ilgi gösterdikleri ve her ihtiyaçları ile ilgilendikleri çocuklarla birlikte daha sonra pasta kesti. Keyifli zaman geçiren ve üniversite bünyesinde bulunan eğitim atölyelerinden de faydalanan çocuklar, fiziksel gelişim, görsel sanatlar ve müzik atölyelerinde bol kahkahalı ve eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi çerçevesinde Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesinde unutulmaz bir gün geçiren çocuklar, bugün ise Gez-Gör otobüsü eşliğinde Düzce'nin doğa, tarih ve turistik yerlerine keyifli bir yolculuk gerçekleştirecek. - DÜZCE