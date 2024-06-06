Düzce Belediyesi, içme suyu kullanımı konusunda uyarıda bulundu

Düzce Belediyesi, içme ve kullanma suyunun bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetlerde kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, içme ve kullanma suyunun amacı dışında kullanılmasının mağduriyete sebep olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaz mevsiminde artan su tüketimi nedeniyle şebeke sularında azalma ve şehrin bazı bölgelerinde su basınç sorunu yaşanmaktadır. Kuraklık ile mücadele ve doğamızın korunması için bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi faaliyetlerde şebeke suyu kullanılmaması ve suyumuzun daha bilinçli tüketilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz."