Düzce Belediyesi Engelsiz Paneli Düzenlendi

Düzce Belediyesinin destekleriyle Kent Konseyi Engelsiz Yaşam ve Sağlık Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 'Engelsiz Panel-Sosyal Hayat' alanında uzman panelistlerin katılımıyla gerçekleşti.

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Engelsiz Yaşam ve Sağlık Çalışma Grubu tarafından hazırlanan,Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Müftülük, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün de destek verdiği 'Engelsiz Sosyal Yaşam' paneli yapıldı.

Panelde konuşan Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 10 milyon özel bireyin bulunduğunu belirterek "Toplumun yüzde 12'si çeşitli sorunlardan dolayı toplumsal açıdan sorun yaşıyor demektir. Bir bireyin; görememesi, duyamaması, anlayamaması onun engelli olduğu anlamına gelmez sadece farklılıkları olduğu anlamına gelir. Biz özürlü, sakat, bakıma muhtaç ifadeleri ile kırıyor, döküyor ve toplumdan uzaklaşmalarını sağlıyoruz. Oysaki birlik ve beraberlik içinde tüm farklılıklarımızla aynı toplumda yaşayabilir ve onları ötekileştirmeden destek olabiliriz. Bu anlamda toplumun her kesimine önemli rol düşmektedir. Yerel ve merkezi yönetimlere yerel yönetimlerin en küçük temel taşını oluşturan mahalle muhtarları ve cami imamlarına önemli rol düşmektedir. Mahallesindeki özel bireye ve ailesine her zaman destekçi yanında olduğunu gösteren söylemler ve aile ziyaretleri ile özel bireye ailesine destekte bulunabilir. Biz, Kent Konseyi ve çatısında bulunan tüm meclislerimizle özel bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu önemli projemiz olan Engelsiz Panel Sosyal Hayat başlıklı panelimize katkı sunan, katılım sağlayan, organize eden herkese teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

Panel de kurumlar nezdinde yapılan çalışmalar katılımcılarla paylaşılırken, panelistler ise özel bireylerin sosyal yaşamda desteklenmesi, katılımı ve çözüm önerilerine yönelik bilgi aktarımında bulundu. Panel, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE