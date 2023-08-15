Düzce Belediyesi çalışanlarının maaş iyileştirmesi için ek protokol imzalandı

Düzce Belediyesi çalışanlarının maaşlarında yapılacak düzenleme için sendika ile yapılan görüşmeler sonuçlandı ve ek protokol imzalandı. Başkan Özlü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede taraflar anlaşmaya vardı.

Düzce Belediyesi çalışanlarının yıl ortası maaş iyileştirmesine yönelik devam eden istişareler Başkan Özlü, sendika ve şirket temsilcilerinin yaptığı son görüşmede karara bağlandı. Taraflar ek protokol imzası için Başkan Özlü'nün ev sahipliğinde bir araya geldi.

Düzce Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçiler ve Belka A.Ş. personelinin maaşlarında yapılacak yeni düzenleme için sendika ile yapılan görüşmeler nihai sonuca ulaştı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde bir araya gelen sendika, belediye ve şirket temsilcileri işçilerin maaşında düzenlemeyi kapsayan ek protokolü imzaladı. Ağustos ayı itibariyle ek protokol dahilinde düzenlenecek maaşların hesaplara yatırılacağını söyleyen Başkan Özlü "Çalışanlarımız için yaptığımız görüşmeler neticesinde ortak bir sonuçta hemfikir olduk. Taraflarla şimdi ek protokol imzalıyoruz. Şimdiden tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - DÜZCE