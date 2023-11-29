Düzce Belediyesi 'Bir Bot, Bir Mont' kampanyasıyla binlerce çocuğa yardım eli uzattı

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan 'Bir Bot, Bir Mont' kampanyası kapsamında bin 800 adet bot ve mont ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Kampanya, hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi tarafından kış öncesi başlatılan ve sosyal belediyecilik örneklerinin sergilendiği 'Bir Bot, Bir Mont' kampanyasıyla hayırseverlerin destekleriyle alınan bin 800 adet bot ve montun ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Düzce Belediyesi, her kış dönemi öncesinde başlattığı 'Bir Bot, Bir Mont' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bot ve mont dağıtımı gerçekleştiriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında bu dönemde belirlenen bin 800 çocuğa bot ve mont dağıtımı sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarda, müdürlük personeli tarafından daha önceden tespit edilip, incelemesi gerçekleştirilen ihtiyaç sahipleri, Düzce Belediyesinin Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan ek hizmet binasına gelerek hazırlanan çantalarını aldı.

Hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirilen ve 6-17 yaş arasındaki çocuklar için bot, mont, atkı, eldiven gibi kışlık giyecek ihtiyaçlarının hazırlandığı çantaların dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman da katılım sağladı. - DÜZCE