Düzce Belediyesi 153 Beyaz Masa 2023 Yılı İlk 6 Aylık Raporunu Açıkladı

Düzce Belediyesi 153 Beyaz Masa, 2023 yılı ilk 6 aylık verilerini paylaştı. Yılbaşından bu yana kaydedilen talep sayısı 42 bin 153 olarak açıklandı. Bunlardan 23 bin 83 talep sonuçlandırıldı ve 17 bin 998 talep sahibi bilgilendirildi.

Düzce Belediyesi 153 Beyaz Masa 2023 yılı ilk 6 aylık verilerini açıkladı. Yılbaşından bu yana online sistemde kaydı tutulan taleplerin toplam 42 bin 153 olduğu, gelen taleplerden 23 bin 83 adedinin sonuçlandırıldığı ve 17 bin 998'inin talep sahibi aranarak şahsen bilgilendirildiği aktarıldı.

Düzce Belediyesi 153 Beyaz Masa hizmetlerinin 2023 yılı ilk 6 aylık raporu açıklandı. 2023 yılının ilk yarısında gelen, yanıtlanan ve sonuçlandırılan başvuruların yanı sıra belediye sorumluluğu altında olmadığı gerekçesi ile reddedilen talepler sayısal verilerle açıklandı. Beyaz Masa sistemine 6 ay süre içinde toplam 42 bin 153 çağrı geldiği belirtilen açıklamada bu çağrılardan 23 bin 684 kayıt oluşturularak çalışmaların takip edildiği, 23 bin 83 talebin sonuçlandırıldığı belirtildi. Sürecin Beyaz Masa personelleri tarafından takip edildiği belirtilen açıklamada talep sahiplerine sonuç konusunda birebir bilgilendirme amacıyla 17 bin 998 geri arama yapıldığı bildirildi.

İlçeler ve şehir dışından aramalar yapılıyor

153 Beyaz Masa hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz sağlandığını aktaran birim, yaptığı açıklamada mesai saatleri sonrasında daha çok ilçe ve şehir dışından aramalar yapıldığını belirterek "vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmak üzere ekiplerimiz hazır bulunuyor ancak daha çok mesai saatleri dışında Düzce dışından ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlardan çağrı alarak daha çok su kesintisi ve daha farklı konularda bilgi isteniyor. Toplam çağrı sayımız 42 bin 153 iken talep oluşturmayarak sonuçlandırmadığımız çağrı sayısı, bizim sorumluluğumuz altında olmayan konulardan kaynaklı olarak, yarısına yakın bir sayı halinde istatistiklerde yer alıyor. Bu konularda vatandaşlarımızın ilgili kurumlara ulaşmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE