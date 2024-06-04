Üye Girişi
Haberler

Düzce Belediye Meclisi Haziran Ayı İlk Birleşimini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Meclisi, haziran ayı ilk birleşimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Faruk Özlü, meclis üyelerine başarılar diledi ve belediyenin iştirak şirketleri hakkında bilgi verdi. İştirak şirketlerinin belediye faaliyetlerini daha verimli şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalar yürütüldü.

Düzce Belediye Meclisinin, haziran ayı ilk birleşimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Faruk Özlü, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Belediyenin iştirak şirketleri hakkında bilgi veren Özlü, belediyelerin kamu-tüzel kişiliğe sahip kurumlar olduğunu belirterek, iştirak şirketlerinin ise kamu-tüzel kişiliğinin yanı sıra Türk Ticaret Kanunu'na tabi sermaye şirketleri olduğunu kaydetti.

İştirak şirketlerinin de belediyeler gibi Sayıştay denetimine tabi olduğuna değinen Özlü, bu şirketlerin belediye faaliyetlerini çok daha verimli şekilde yerine getirebilmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu ile encümen üyeliği seçimi gerçekleştirildi.

Haziran ayı ilk meclis toplantısında, Düzce Belediyesi İştirak Şirketleri Belka İnsan Kaynakları A.Ş, Beltur Turizm San. ve Tic. A.Ş, Beltaş İnşaat A.Ş, Ulaşım Hizmetleri A.Ş. ile Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş'ye yetki verilmesi maddeleri görüşüldü.

Yolcu taşıma ücretleri tarife değişikliği ile imar konularındaki maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Faruk Özlü Düzce Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi

TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title