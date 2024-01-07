Faruk Özlü, İstanbul'daki aday tanıtım töreninin ardından meşalelerle karşılandı

Ak Parti'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'daki aday tanıtım töreninin ardından kente dönüşünde meşalelerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Düzce Belediye Başkan adaylığı açıklanan Faruk Özlü kente döndü.

İlk olarak Anadolu Otoyolu Gölyaka gişelerinde meşalelerle karşılanan Özlü, buradan konvoy eşliğinde kent merkezine hareket etti.

Aziziye Mahallesi'nde tulum çalınarak karşılanan Özlü, ardından AK Parti Düzce İl Başkanlığına geçti.

Özlü, burada bekleyen kalabalığa seslenerek, yağmurlu havaya rağmen kendisini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti.

"Bizim siyaset yapma tarzımız eser ve hizmet siyasetidir. Biz günü kurtaracak hiçbir iş yapmadık. Bugüne kadar hep kalıcı işler yaptık." diyen Özlü, geride kalan 5 yılda yaklaşık 20 yıllık hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi. Özlü, şunları kaydetti:

"Yaptığımız hizmetler Düzce'nin temel sorunlarını çözme yönünde oldu. Bundan sonraki 5 yılda inşallah Düzce büyük bir sıçrama yapacak. Ben bu inançla ve gayretle 31 Mart seçimlerinde sizlerden çok çalışmanızı ve kapı kapı dolaşarak inançlarımızı, hizmetlerimizi anlatmanızı istiyorum. İnşallah 31 Mart'ta yüksek bir oy oranıyla seçimleri kazanacağız."