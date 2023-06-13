Düzce Belediye Başkanı Özlü: Eserlere zarar verenlere engel olamazsak başa çıkamayız

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehre kazandırılan eserlere bazı kendinizi bilmezlerin zarar vermesiyle ilgili yaptığı değerlendirme, "Bizim kamera sistemlerimiz var ama bunu el birliği ile engellemezsek bunlarla başa çıkmamız zor" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehre kazandırılan eserlere bazı kendinizi bilmezlerin zarar vermesiyle ilgili yaptığı değerlendirme, "Bizim kamera sistemlerimiz var ama bunu el birliği ile engellemezsek bunlarla başa çıkmamız zor" dedi.

Başkan Faruk Özlü, kentin çeşitli bölgelerinde halka hizmet vermek için yapılan, yapımı devam eden projelere kendini bilmez kişi ve kişilerin zarar verdiğini üzülerek takip ettiklerini söyledi. Belediyesi olarak ilin bölgesine eserler kazandırdıklarını dile getiren Özlü, "Parklar, pazaryeri yapıyoruz. Ancak görüyoruz ki bazıları parklarımızdaki bankları kırıyorlar, elektrik panolarını parçalıyorlar. Hemşerilerimizin dikkatli olmalarını, böyle bir şey görmeleri halinde derhal bize haber vermelerini istiyoruz. Bizim kamera sistemlerimiz var ama bunu el birliği ile engellemezsek bunlarla başa çıkmamız zor. Halkımızdan ricam bu tür eylemlere, bu tip kırmalara, bozmalara müsaade etmemeleridir" şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere birkaç gün içerisinde ilin en büyük parkı olarak hizmete açılmasına sayılı süre kalan 23 Nisan parkında bulunan banklar ve çöp kutuları ile Aziziye Mahallesinde yükselen Düzce Merkez Pazaryerinde bulunan elektrik panolarına vandallar tarafından zarar verilmişti. - DÜZCE