Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine, 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın çalışmalarına değinen Özlü, "Kurulduğu günden bu yana milli değerlere saygılı, ilkeli, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmede mihenk taşı olmuş, yerel haberlere ağırlık vermesi sebebiyle taşradaki illerin de sesini duyuran, ayrıca şehrimizdeki konulara duyarlı şekilde yaklaşarak değerlendiren Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da mesajında, AA'nın kurulduğu günden bu yana, aynı çizgide kararlılıkla ilerlediğine işaret ederek, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.