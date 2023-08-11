Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Mahalle Ziyaretlerine Başladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerine Darıcı mahallesinden başladı. Vatandaşları tek tek dinleyen Özlü, belediye hizmetleri konusunda fikirlerini sordu.

Başkan Faruk Özlü, göreve geldiği ilk günlerde başladığı ve pandemi nedeniyle uzun bir ara verdiği mahalle toplantılarına yeniden başladı. Her zaman vatandaşların taleplerini en ön sırada tutan ve belediye hizmetlerinin vatandaşların memnuniyetini sağlamak amacıyla yapılması gerektiğini savunan Başkan Özlü, Darıcı Mahallesi'nde hemşehrilerinin konuğu oldu.

Düzce Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Gönül Asuk, mahallede yürütülen çalışmalar hakkında kısa bilgiler aktardı. Darıcı Mahallesi'nde sosyal tesis inşası, yeni açılan yollarda altyapı çalışması, imar planı çerçevesinde yeni yolların açılması, üst yapı eksikleri ve asfaltların yapılması ile park yapım çalışmaları hakkında bilgiler mahalle sakinleri ile paylaşıldı.

"Amacım zaman kaybını telafi etmek"

Vatandaşlardan eksik gördüklerini söylemelerini isteyen Faruk Özlü "Biz göreve geldiğimizde mahalle ziyaretleri yapmıştık, niyetimiz bu ziyaretleri sürdürmekti. Ancak 2020'de pandemi geldi biliyorsunuz. 2020-2021 pandemi ile geçti. Geçen sene de bu kaybettiğimiz zamanı telafi etmeye çalıştık, bugünlere geldik. Bu toplantıların amacı; biz nerede eksik kalmışsak bize yardımcı olmanız, hatamızı göstermeniz, bize rehberlik etmenizdir. Bu mahallenin ihtiyaçlarını sizlerden de dinlemektir. Bakın muhtarımız da burada, çok ilgili, taleplerini sürekli olarak bize ileten biridir. Bu bir hasbihal toplantısıdır. Eksik gördüklerinizi bize lütfen söyleyin. Çünkü sizin eksik gördüğünüz bizim tarafımızda görünmeyebilir. Örneğin biz alt yapısı olmayan bir yere asfalt dökmeyiz. Çünkü bu iş çok pahalı. Alt yapıyı yapıp asfaltı öyle dökeriz. Altyapısı olmayıp ihtiyaç olan yerlerde düzeltme ve yama yapıyoruz. O yüzden bu akşam hep birlikte konuşalım, Darıcı mahallesinde neler yapıyoruz? Burada eksik olan ne varsa bakın muhatapları yanımda, hemen çözüm üretelim" dedi.

"18. madde kamu yararına bir uygulamadır"

Mahalle sakinlerinin taleplerinin çoğunlukla yol terkleri 18. madde uygulaması yönünde olması nedeniyle açıklama yapan Başkan Faruk Özlü uzlaşma ve ortak nokta olmadan bir iş yapılmayacağını söyleyerek kamu yararına da dikkat çekti. Özlü: "18. Madde konusunda hemşehrilerimizden çok serzeniş oluyor. Ancak yol demek; altyapının tamamlanması demek, yağmur suyu, kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması demek. Bunu önce söylemem lazım. Bu yeni yol açma amacıyla uygulanan kamu yararına bir sistemdir. Tabii ki bu tip 18. Madde uygulamasında hoşunuza gitmeyen bir şey olduğunda lütfen bize gelin söyleyin, birlikte ne yapabiliyorsak bakalım ve yapalım. Sizin itirazınıza rağmen bir şey yapmak istemeyiz. Uygun olan ne ise onu yapalım birlikte. Burada da yeni yol açma çalışmalarımızın devamı için uzlaşma sağlamamız lazım. Biz ihalemizi yaptık. Uzlaşma sağlanırsa ilk olarak buradan başlarız. Herkes memnun olsun, istenen neyse ortak noktada buluşup gerekeni yapalım" ifadelerinde bulundu.

"Park talepleri bu yıl karşılanacak"

Mahalle sakinlerinin imarda park alanı olarak görünen yerlerde çocuklar için oyun alanlarının inşası konusunda sorduğu soru üzerine açıklamada bulunan Özlü, yıl sonuna kadar yapılacak yatırımların planlandığını belirterek şunları söyledi: "Bu yıl Darıcı Mahallesi'nde iki park yapacağız, programımız hazır. Ayrıca yenileme taleplerini de değerlendirdik. İhtiyaç olan noktalarda oyun grupları yenilenecek ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Biz imkanlarımızı sizler için seferber ettik, zamanımızı bu işe vakfettik. En büyük gücümüz sizlerden alacağımız talepler ve desteklerdir. Bizim şimdiye kadar elimizde olan veriler bunlardır. Sizin bizden bir isteğiniz, talebiniz varsa lütfen paylaşın. Mahallenizde sokağınızda ne varsa önce muhtarımızla görüşün. Bizim telefonlarımız hep açık, her an bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar sizin taleplerinizi karşılayacağız. Paramızla orantılı gidiyoruz biliyorsunuz ama yine de ne gerekiyorsa sizin için yaparız."

Başkan Özlü'nün mahalle ziyareti, kıraathanede verilen çay molası sonrası vatandaşların yakın ilgisi ve teşekkür ifadeleri ile sona erdi. - DÜZCE