Düzce, Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle 525 köy yolu ulaşıma kapandı

ZONGULDAK (AA) - Düzce, Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar yağışı nedeniyle 525 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle kent genelinde merkezde 8, ilçelerden Yığılca'da 39, Gümüşova'da 9, Akçakoca'da 18, Cumayeri'de 18, Gölyaka'da 12 ve Kaynaşlı'da 16 olmak üzere 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 70 iş makinesi ve 180 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kentte iki gün önce başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Bartın

Bartın'da kar nedeniyle 210 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 82, ilçelerden Ulus'ta 76, Kurucaşile'de 24 ve Amasra'da 28 olmak üzere 210 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi 61 personel, 39 kar temizleme aracıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Alaplı'da 18, Çaycuma'da 21, Devrek'te 68, Ereğli'de 30, Gökçebey'de 6, Merkez'de 16 ve Kozlu'da 12 olmak üzere toplam 171 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya

Sakarya'da dün sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerindeki bölgelerde ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerden Akyazı'da 3, Geyve'de 7, Hendek'te 3, Kocaali'de 2, Pamukova'da 2 ve Taraklı'da 7 olmak üzere ulaşıma kapanan 24 grup yolunda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde açılan yolların yoğun yağış nedeniyle tekrar kapanmaması için ekipler sürekli temizlik yapıyor.

Önemli geçiş güzergahlarından Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu, D-100 ile D-650 kara yollarında ise ulaşım normal seyrediyor.