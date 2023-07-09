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Düzce Akçakoca yolu sular altında kaldı - Araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı

Düzce Akçakoca yolu sular altında kaldı - Araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı

Güncel Haberler

Düzce Akçakoca karayolunda taşan dereler yolu sular altında bıraktı, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Batı Karadeniz Bölgesinde şiddetli yağışlar etkili oluyor. Düzce Zonguldak D655 karayolu da yağışlardan etkilendi. Yolun su altında kalması neticesinde trafik tek şeritten verilirken yetkililer sürücülerin dikkatli olasını gerekmedikçe yola çıkmamasını istediler. Yapılan müdahale sonucu yol sudan temizlenmesiyle tekrar tamamen trafiğe açılacak.

Düzce Akçakoca yolu sular altında kaldı

-Araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı

DÜZCE - Düzce Akçakoca karayolunda taşan dereler yolu sulan altında bıraktı araçlar trafikte ilerlemekti zorlandı.

Batı Karadeniz Bölgesinde şiddetli yağışlar etkili oluyor. İki gündür aralıklarla yağan yağış derelerin taşmasına neden oldu. Düzce Zonguldak D655 karayolu da yağışlardan etkilendi. Düzköy mevkiinde dere yataklarının taşması sonucu yol su altında kaldı. Yolun su altında kalması neticesinde trafik tek şeritten verilirken yetkililer sürücülerin dikkatli olasını gerekmedikçe yola çıkmamasını istediler. Yapılan müdahale sonucu yol sudan temizlenmesiyle tekrar tamamen trafiğe açılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Batı Karadeniz Zonguldak Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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