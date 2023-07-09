Düzce-Akçakoca kara yolu sağanak nedeniyle kapanmıştı, çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle kapanan Düzce- Akçakoca kara yolunun bir kısmı iş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Düzce'de gün boyu etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle kırsal kesimde etkili olan sağanak nedeniyle Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'ya ulaşımı sağlayan kara yolu Tepeköy mevkisinden itibaren bir süreliğine trafiğe kapandı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, moloz, çamur ve ağaç parçalarıyla kaplanan yolun Akçakoca istikametini ulaşıma kapadı.

Daha sonra iş makineleriyle yürütülen yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yolda tekrar ulaşım sağlanmaya başlandı.