Düzce Akçakoca'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girilmesi Yasaklandı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, sahillere kırmızı bayrak çekerek cankurtaran ekiplerinin uyarılarda bulunduğunu duyurdu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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Yorumlar (1)

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