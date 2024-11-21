Düzce Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, denizde dalga boyunu yükseltti ve balıkçıları olumsuz etkiledi. Denize açılamayan bazı balıkçılar, teknelerini karaya çıkarmak zorunda kaldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Sağanağın da etkili olduğu bölgede denize açılamayan balıkçılardan bazıları, teknelerini vinç yardımıyla karaya çıkardı.
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