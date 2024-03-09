Düzağaç Belediye Başkanı Tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı, hakkında kesinleşen 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle tutuklandı. İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Işıklı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Yeniden Refah Partisi'nden aday olmuştu.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı, hakkında kesinleşen 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle tutuklandı.
Işıklı, hakkında 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası onanınca, Sinanpaşa Adliyesine çağrıldı.
Savcılık işlemlerinin ardından Işıklı, cezaevine teslim edildi.
İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Işıklı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Yeniden Refah Partisi'nden aday olmuştu.