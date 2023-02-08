Duygulandıran görüntü: Tek koluyla depremzedeler için çalışıyor Bursa'da tek kollu engelli vatandaş depremzedelere yardım etmek için var gücüyle çalışıyor.

Duygulandıran görüntü: Tek koluyla depremzedeler için çalışıyor

BURSA - Bursa'da tek kollu engelli vatandaş depremzedelere yardım etmek için var gücüyle çalışıyor.

Elektrik akımına kapılarak tek kolunu kaybeden Metin Koç, tek koluyla AFAD'ın depremzedelere yardım malzemelerini paketlediği depoda çalışarak herkese örnek oluyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan depremin ardından Bursa'da vatandaşlar yardım yapmak için seferber oldu. Toplanan yüzlerce tır yardım malzemesi Bursa AFAD'ın koordinasyon merkezinde sınıflara ayrılarak paketlenip deprem bölgesine gönderiliyor. Tek kolu olmayan engelli Metin Koç'da bu merkezde tek koluyla gelen yardımları paketlemek için var gücüyle çalışıyor. Yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazanan engelli vatandaş, yaptığı işten büyük keyif alıyor.

Elektrik akımına kapılarak 2009 yılında tek kolunu kaybettiğini ifade eden Metin Koç, "Depremzedelere ilaç olmaya çalışıyoruz. Buradaki yardımlaşmayı görünce bir nebzede olsun rahatlıyoruz. Soğuk havada zor durumda olan depremzede kardeşlerimizi görünce içimiz burkuluyor. Ben deprem bölgesine gitmek istedim ama gidemedim bende bu şekilde yardımcı oluyorum. Yardım yaparken hiç zorlanmıyorum" dedi.