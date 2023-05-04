Duygu Sağıroğlu için Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlendi

Senarist, yönetmen, sanat yönetmeni Duygu Sağıroğlu, Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene katılan ailesi, öğrencileri ve arkadaşları 29 Nisan'da hayatını kaybeden Sağıroğlu ile ilgili duygu, düşünce ve hatıralarını anlatırken usta yönetmenin fotoğrafları da sahneye yansıtıldı.

Usta yönetmenin oğlu Asım Aliş Sağıroğlu, babasının aşk üzerine yazdığı bir notu okuyarak, "Hiç kimseye bahsetmediği, herkesten gizlediği bir sevgilisi olduğunu, ona kavuşmak istediğini söylemiş. Bu bizim bildiğimiz sevgililerden biri değilmiş, bir vuslattan bahsediyor ve bu yaşında hala istekleri olduğundan bahsediyor." dedi.

Babası için aşkın her zaman çok önemli olduğunu belirten Sağıroğlu, babasının nota yazdığı "Artık hiçbir şey mümkün olmadığı, bizi ayakta tutan o istek en güçlü olduğu, o saf şiire dönüştüğü zaman vuslata kavuşulmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Bizi çoğu insandan daha çok arayıp sorardı"

Torunu Lal Sağıroğlu ise aile içinde Duygu Sağıroğlu'nun önemli bir yeri bulunduğunun altını çizerek, torunlarına da hep sevimli tarafını gösterdiğini kaydetti.

Dedesinin evine gittiklerinde beğendikleri yiyecekleri ikram ettiğini, sonrasında da bunlardan alarak Fransa'ya getirdiğini anlatan Sağıroğlu, "Yurt dışında yaşamamıza rağmen bizi çoğu insandan daha çok arayıp sorardı. Son konuştuğumuzda da ameliyattan çıkmış olmasına rağmen şakalar yapıp enerjik bir dede imajı verdi bize." şeklinde konuştu.

Senarist Eren Danışman, onu çok sevdiğini belirterek, "Son iki yıl ayda bir telefonda arayıp filmle ilgili şeyler anlatıp, en son da kapatırken 'Hocam sizi çok seviyorum.' diye bağırıyordum. O da 'Tabii kızım ben de sizi.' diyordu. O bütün öğrencilerini çok seviyordu. Bizim için inanılmaz bir değerdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeşilçam'ın çok önemli okullarından biriydi"

Oyuncu Necmettin Çobanoğlu da 1968'de tanıştığı ve çok uzun süre birlikte çalıştığı yönetmenin, Yeşilçam'ın çok önemli okullarından biri olduğunu söyledi.

Film setlerinde kendisinden pek çok şey öğrendiklerini aktaran Çobanoğlu, "Onun sayesinde ben şu anda gerçekten onurlu bir şekilde bu mesleğe devam ediyorum." dedi.

Yapımcı Cazibe Ebruhan Marmara ise Sağıroğlu'nun her işi aşkla yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hoca olarak ders mi anlatıyor? Bunu aşkla yapardı. Sohbet mi ediyor, etrafındaki insanlara bir şey mi anlatıyor? Bunu da aşkla yapardı. Öğrencisini mi dinliyor? Bunu da aşkla yapardı. Her zaman her şeyi hep aşkla yaptığını gördüm. Coşkusu benzersizdi. Hepimizin hem hocası, dostu hem de ikinci bir babasıydı. Ben şahsen Duygu Hoca'yı tanımış olmaktan onur duyuyorum ve ona sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki hocamız oldu, iyi ki tanıştık kendisiyle. Ruhu şad olsun."

Konuşmaların ardından Sağıroğlu'nun ailesi katılımcılarla konuşarak taziyeleri kabul etti.