Duygu Dolu Veda: 45 Yıllık Öğretmen Emekliye Ayrıldı

Emekli olan 45 yıllık öğretmene duygu dolu veda

SAMSUN - Samsun'da 45 yıllık öğretmen Mustafa Tiken için görev yaptığı okulda düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

İlkadım ilçesindeki Malazgirt İlkokulu'nda 6 yıldır müdür yardımcılığı yapan ve 65 yaşını doldurarak emekliliğe ayrılan Mustafa Tiken'e, meslek hayatının son günü olan doğum gününde sürpriz bir uğurlama töreni yapıldı. Tiken'in odasından başlayıp okulun bahçesine kadar uzanan koridorda, öğrenciler çift sıra oluşturup ellerindeki karanfilleri öğretmenlerine takdim etti. Alkışlarla ve sevgi gösterileriyle uğurlanan Mustafa Tiken, duygularına hakim olmakta zorlandı.

Törende konuşan Tiken, "19 yaşında başladığım meslek hayatımda 45 yıl 7 ay 14 gün görev yaptım. Hala o ilk günkü heyecanı taşıyorum. Zorunlu emeklilik olmasa 5-10 yıl daha çalışmak isterdim" dedi.

Okul Müdürü Seyit Ahmet Akgül, Tiken'e çiçek takdim ederken, Müdür Yardımcısı Mesut Önal da kendisine madalya taktı. Öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla doğum günü pastası kesilerek Tiken'in emekliliği kutlandı.

Uğurlama törenine okul öğretmenleri, öğrenciler ve okul çalışanları katıldı.